Beveiligers Schiphol vrezen omikron-uitbraak tijdens kerstvakantie

Op de Nederlandse luchthavens, waaronder Schiphol, mag van de anderhalvemeterregel afgeweken worden als het er te druk is. Zo wordt voorkomen dat wachtende passagiers vluchtroutes en nooduitgangen blokkeren. Ook mogen winkels en restaurants achter de beveiligings- en paspoortcontrole na 17.00 uur 's middag langer open blijven. Voor het dragen van mondkapjes geldt geen uitzondering.

Kerstdrukte

Wie de laatste tijd op Schiphol is geweest, kan met eigen ogen zien dat die mondkapjes bij veel mensen onder de neus of kin bungelen, of helemaal niet gedragen worden. Ook onder medewerkers. Vanwege het gebrek aan maatregelen en de toegenomen drukte, vindt CNV dat de 'poort voor omikron wagenwijd openstaat'.

De bond richt zich op de politiek met het verzoek Schiphol te dwingen om maatregelen te nemen. CNV-bestuurder Erik Maas is er met de verwachte kerstdrukte niet gerust op dat beveiligers gespaard worden van besmetting. In november telde Schiphol 3.1 miljoen reizigers. Ter vergelijking: in dezelfde maand vorig jaar waren dat er 900.000.

Minder vluchten en boetes uitdelen

De beveiligers willen dat er ook bij drukte afstand gehouden wordt. Er moet meer ruimte komen door het sluiten van een deel van de beveiligingspoorten en scanapparaten. De bakken waar passagiers hun handbagage in plaatsen moeten van het personeel meer dan een keer per week gewassen worden.

Het beveiligingspersoneel wil bovendien dat er voortaan beter gehandhaafd wordt op de mondkapjesplicht en afstandsregels. CNV pleit niet voor werkonderbrekingen als Schiphol de maatregelen niet aanscherpt. De bond vindt wel dat er boetes zouden mogen worden uitgedeeld aan notoire mondkapweigeraars. Minder vluchten dan er nu zijn zouden volgens CNV bijdragen aan minder verspreiding van de omikronvariant.

Reactie Schiphol

Schiphol laat weten dat beveiligers een werkinstructie hebben gekregen waarbij ze zowel anderhalve meter afstand van elkaar als van de passagiers moeten houden. Het fouilleren wordt aan iemands zijkant en met handschoenen uitgevoerd. Medewerkers van Schiphol kunnen reizigers alleen aanspreken op het verkeerd dragen van mondkapjes en niet beboeten. In uiterste gevallen wordt de marechaussee of de handhaving van de gemeente erbij gehaald.