Buurt 'gevaarlijke racebaan' Oudkarspel wil actie van gemeente na ongeluk met fietsende jongeren

Inwoners van Oudkarspel maken zich al lange tijd zorgen over de snelheid waarmee automobilisten sjezen over de Voorburggracht: daar gebeurde zondag 'alweer' een ongeluk. Dit keer raakten vijf twintigers gewond toen een bestelbus op ze inreed. De buurt daar hoopt dat dit dan de druppel is voor de gemeente om iets aan de weg te doen: "Het is hier soms net Zandvoort: één grote racebaan."

De Voorburggracht met daarop nog sporen van politieonderzoek - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Dat zeggen meerdere mensen tegen NH Nieuws. De aanrijding waarbij vijf twintigers in het ziekenhuis belandden - twee zelfs ernstig gewond - was voor buurtbewoners een schok, maar niet per se een hele grote verrassing: er moet wat gebeuren aan de weg waar je officieel maximaal dertig kilometer per uur mag. Een omwonende die graag anoniem haar verhaal doet, vertelt: "Zeker 's avonds houden mensen zich niet aan de snelheid: auto's gaan hier dan wel met vijftig, zo niet zeventig kilometer per uur voorbij."

Het politieonderzoek naar het ongeluk is nog in volle gang. Wat we nu weten is dat een man (28) uit Noord-Scharwoude is gearresteerd voor het veroorzaken van de aanrijding en het doorrijden daarna. Ook had hij mogelijk gedronken: zijn bloed is afgenomen en wordt getest op alcohol. De verdachte mag het onderzoek voor nu thuis afwachten.

Het was volgens haar 'wachten tot er iets zou gebeuren'. En dat hebben bewoners meermaals aan de gemeente laten weten, vertelt ze. Er is zelfs een buurtcommissie in het leven geroepen om de verkeerssituatie op de Voorburggracht bij de politiek onder de aandacht te brengen. Tot nu toe heeft dat volgens de vrouw 'nergens toe geleid'.

Jan, die tegenover de plek woont waar het ongeluk gebeurde, beaamt dat de weg veiliger moet: "Er lagen twee jaar geleden eventjes verkeersdrempels, maar toen bleek dat het gedreun van auto's over die drempels scheurtjes in huizen veroorzaakte. Ze zijn er toen weggehaald." Nu is het volgens jan net een snelweg. Hij hoopt dat er wegversmallingen in de komen: "Op dit moment worden fietsers eigenlijk gebuikt om auto's te dwingen dertig kilometer per uur te rijden", zegt hij. Geen politie betrokken Een andere bewoonster stelt dat kortgeleden een man werd aangereden op de weg. "Een man van in de negentig. Het gebeurde toen hij lopend de straat overstak. Na de aanrijding hielpen buurtbewoners hem en daar is verder dus geen agent aan te pas gekomen."

Quote "Het is een soort rechteloos stukje weg en heel Langedijk weet dat te hard rijden hier prima kan" Erwin, buurtbewoner

En dat verklaart mogelijk ook waarom er bij de politie, op het incident van zondag, na slechts één ander ongeval bekend is. Dit was er volgens een woordvoerder wel een waarbij iemand gewond geraakt: ongevallen zonder letsel worden niet in het systeem opgenomen, aldus de politie tegen NH Nieuws. Buurman Erwin, ook wonende aan de Voorburggracht, onderstreept de lezing dat er meer ongelukken gebeuren dan officieel bekend zijn: zo vertel hij dat ook zijn buurvrouw kortgeleden is aangereden. "Ze stak met haar rollator het zebrapad over en is daarbij door een auto geraakt. Dat is gelukkig goed afgelopen, maar als buurtbewoners hebben wij van mijlenver aan zien komen dat het een keer mis zou gaan." Tekst gaat door onder de foto

Intervisuals

Volgens Erwin kan de politie er momenteel niet op snelheid controleren, omdat de 30 kilometerzone 'niet als 30 kilometerzone is ingericht'. NH Nieuws heeft dit nagevraagd bij de politie, maar wordt doorverwezen naar de gemeente. Die heeft nog niet op die vragen gereageerd. "Als buurt hopen wij erg dat er bijvoorbeeld wegversmallingen komen. Er zijn zoveel meer manieren om de weg veiliger te maken dan alleen met drempels." De Oudkarspeler was lid van die commissie om de Voorburggracht veiliger te krijgen, maar die - 'omdat de gemeente toch niets doet' - opgeheven. Erwin benadrukt dat er gehandhaafd moet worden: "Het is een soort rechteloos stukje weg en heel Langedijk weet dat te hard rijden hier prima kan. Er moet gecontroleerd worden. Als mensen pijn in hun portemonnee ervaren, stoppen ze wel met te hard rijden." 'Verkeerssituatie Voorburggracht niet voor nu' Maandag liet de Langedijkse burgemeester Leontien Kompier aan NH Nieuws weten dat de huidige verkeerssituatie aan de Voorburggracht en de manier waarop die moet worden ingericht 'wat mij betreft' allemaal onderdeel zijn van het onderzoek rondom het ongeluk. "Maar dat is niet voor nu." Verslaggever Tom Jurriaans was maandag in Oudkarspel en sprak daar met buurtbewoners en burgemeester Kompier over het ongeluk en de verkeerssituatie op de Voorburggracht:

Reactie gemeente Langedijk NH Nieuws heeft gemeente Langedijk gevraagd of het klopt dat op de Voorburggracht niet gehandhaafd kan worden op snelheid en waarom dit wel of niet zo is. Ook proberen wij erachter te komen hoe de gesprekken met buurtbewoners zijn verlopen en waarom de weg de afgelopen jaren niet is ingericht als 30 kilometerzone. De gemeente 'is deze vragen aan het uitzoeken', maar heeft nog geen antwoord.

Alle volledige namen van de bronnen zijn bekend bij de redactie.