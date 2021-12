Klassieker eerste grote klus voor scheidsrechter Dennis Higler

De in Amersfoort geboren Higler debuteerde in het betaalde voetbal in Velsen-Zuid. In 2010 leidde hij de wedstrijd Telstar - FC Den Bosch. Inmiddel fluit hij tien jaar in de eredivisie. Zijn grootste wedstrijd was het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV in 2019. DeAmsterdammers wonnen dat duel met 2-0.

Dit seizoen floot hij Ajax op de tweede speeldag. De ploeg van trainer Erik ten Hag morste bij dat duel in Enschede punten bij FC Twente (1-1). Een speelronde later was hij arbiter bij FC Utrecht - Feyenoord (3-1).

Pol van Boekel fungeert als videoscheidsrechter. De aftrap is om 14.30 uur.