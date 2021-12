Oud-speler Glenn Helder: "Als Ajax de norm van Ten Hag haalt, schat ik ze hoger in dan Benfica"

Als huurling van Arsenal speelde Helder in het seizoen '96/'97 elf wedstrijden voor Benfica. Het beeld van een spijkerharde competitie staat hem nog helder voor de geest, zo vertelde de inmiddels 53-jarige oud-international vanmorgen in De Ontbijttafel bij NH Radio. "Ik had daar scheenbeschermers van gips. De cultuur toen was dat het keihard was. Portugal is ook een land waar goed gevoetbald wordt. Gaat het even niet, dan kunnen ze terugvallen op beuken en knokken."

"Als Ajax het eigen niveau haalt, de norm van Ten Hag dan schat ik Ajax wel iets hoger in dan Benfica", vervolgt hij. "Ajax zal het spel moeten maken, het baltempo moet moordend hoog zijn. Als zij je proberen te ontregelen dan moet je je daar tegen wapenen. Je moet de tegenstander geen kans geven. Ajax heeft laten zien dat ze dat kunnen."