Amsterdams lerarentekort loopt verder op tot 563 fulltimebanen

Het lerarentekort in het primair onderwijs is in Amsterdam het afgelopen half jaar flink gestegen met 2,8 procent ten opzichte van dit voorjaar. Het tekort is nu 15,3 procent, dat betekent dat er in de stad in de ideale situatie nog 563 fulltimebanen ingevuld zouden moeten worden. Dit laat Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, vandaag weten in een brief aan de gemeenteraad.

Amsterdam staat onder Almere en Den Haag op de derde plek als het gaat om lerarentekorten, het landelijke gemiddelde is 8,5 procent. Het is niet zo dat al die 563 banen op dit moment open staan. Het gaat om het ideale aantal. Het tekort is verdeeld over openstaande vacatures en 'verborgen tekorten' die nu worden opgevuld met onderwijsondersteuners of zij-instromers. "Het tekort stijgt, maar dat komt ook door mensen die met pensioen gaan. De middelen die we inzetten werken wel degelijk, anders was het tekort nóg hoger geweest", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook is het gebrek aan leraren ongelijk verdeeld over de stad. Het tekort is het grootst bij scholen waar veel kinderen een risico op leerachterstand hebben, en dit verschil is alleen maar groter geworden sinds februari. "Dit vormt een rechtstreekse bedreiging voor de toekomst van de kinderen die goed onderwijs het hardst nodig hebben", zegt Moorman. De verwachting is dat het tekort in 2025 op deze manier stijgt naar 20,9 procent.

Noodplan

De reden van de stijging is onder andere een inhaaleffect. In het begin van de coronacrisis zouden minder mensen van baan zijn gewisseld, de inhaalslag daarvan zie je nu terug in de cijfers. Ook blijft de woningmarkt een belangrijke oorzaak van de afname van leraren. Wonen buiten de stad is vaak goedkoper en dus aantrekkelijker voor onderwijspersoneel. Om die redenen werden voorrangsregelingen ingevoerd en extra woningen gebouwd voor deze groep.

Eerder dit jaar werd bekend dat leraren op scholen waar veel kinderen met risico op een leerachterstand zitten extra salaris krijgen. De invloed hiervan moet nog worden onderzocht. Om onder andere die laatste reden is in 2020 het Noodplan Lerarentekort Amsterdam opgesteld. In 2023 dienen er 500 fte meer leraren te zijn en moet het tekort teruggedrongen zijn naar 5 procent. Ook nu laat de wethouder weten te willen inzetten op onder andere extra woningen, arbeidsvoorwaarden van schoolleiders en het inzetten van zij-instromers.

Ondanks dat het met deze stijging moeilijk lijkt om het tekort terug te dringen naar 5 procent, wil de wethouder alles doen om dit toch te bereiken. Ze benoemt in haar brief nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van het rijk: "Ik hoop dat we er samen met de schoolbesturen, de G4 en Almere en het Rijk voor kunnen zorgen dat de tekorten niet hoger oplopen." Nieuwe resultaten wat betreft het lerarentekort worden in mei 2022 verwacht.