Noodkreet van Bussumse winkeliers over dorpshart: "Al kwart eeuw gebeurt er niks"

Bussumse winkeliers hebben grote zorgen over de toekomst van het winkelcentrum van het dorp. Ze komen deze week met een noodkreet naar de lokale politiek met een grote roep om verbetering. "De tijd van plannen bedenken om ze vervolgens jaren op de plank te laten liggen is echt voorbij", zegt Brigitta Boonacker van de Ondernemersvereniging Gooise Meren.

De lokale ondernemers rekenen het het gemeentebestuur aan dat veel, volgens hen wel degelijk goede plannen, jarenlang op de plank blijven liggen. "We lazen onlangs een verhaal van meer dan een kwart eeuw geleden, van de wethouder economie van Bussum. De wethouder somde plannen op waar Bussum mee aan de slag moest. Een parkeerroute door het centrum, betere en opgeknapte winkelstraten, de straten opnieuw bestraten en straatmeubilair vernieuwen. Daarnaast moesten er meer fietsenstallingen gemaakt worden", somt Boonacker op. "We zijn nu bijna drie decennia verder, maar we hebben het er nog steeds over. Vier jaar geleden spraken we met de politiek af dat we bestaande plannen nu eens echt zouden gaan uitvoeren. Ze knikten allemaal 'ja', maar ook nu gebeurde er helemaal niets."

De Bussumse winkeliers stappen naar de gemeenteraad nu de lokale politiek werkt aan hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend voorjaar. "Dat is elke vier jaar het moment dat er van alles beloofd wordt. Ze tuimelen nog net niet over elkaar heen om te zeggen dat ze het beter gaan doen, maar uiteindelijk gebeurt er niks. Dat moet echt anders."

Doodsteek voor Bussum

Wat de winkeliers betreft is er nu een grens bereikt en moet er actie ondernomen worden. Als er de komende jaren niets gebeurt, is dat volgens hen de doodsteek van het centrum van Bussum.

"Het economisch belang is al jaren een zwaar ondergeschoven kindje. Terwijl juist een goed draaiende plaatselijke economie en een gunstig ondernemers klimaat, zorgen voor een vitale leef omgeving. Zonder ondernemers geen reuring, geen werkgelegenheid, geen divers winkelaanbod, geen goed voorzieningen niveau. En laten dat nu net de punten zijn waarom mensen wonen en leven in Gooise Meren zo waarderen. Maar als we door gaan op de wijze waarop nu al jaren politiek gehandeld wordt, gaat het faliekant fout."

Met hun oproep hopen de Bussumse ondernemers dat de politiek leert van de afgelopen jaren en na de verkiezingen echt door gaat pakken. "Van plannen en mooie

woorden eten wij geen spreekwoordelijke boterham meer. Er moet dus wezenlijk iets totaal anders gedaan worden. Iets wat er met elkaar eerder niet gedaan werd. Dus niet weer oeverloos discussiëren wie het beste plan heeft, niet weer het economisch belang 'vergeten'. Daar hebben we genoeg van. Het overgrote deel van de zaken die zijn gebeurd, georganiseerd of veranderd in het centrum van Bussum is tot op heden door de ondernemers begonnen en betaald. De gemeente is nu aan zet."