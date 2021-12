De Peiling: Praten over de dood is belangrijk

De dood is waar we allemaal mee te maken krijgen in ons leven, maar toch wordt er vaak nog niet veel over gesproken. Het is een zwaar en lastig onderwerp om te bespreken, terwijl dat vaak essentieel is voor het rouwproces. De Hilversumse begraafplaats Bosdrift doorbreekt dit taboe en heeft een rouwcafé geopend. Een cafeetje om na het bezoek aan een graf te kunnen napraten.

In het café staat een grote houten tafel, waaraan je gemakkelijk je verhaal kwijt kunt. Een vrijwilliger die de koffie of thee inschenkt, staat klaar om een luisterend oor te bieden. "Nu je elkaar weer geen hand mag geven en je alleen maar mondkapjes ziet, kun je hier gewoon een gesprekje voeren", aldus bedenker Anita van Loon. "Een plek waar je kunt napraten na het bezoeken van je geliefden is uniek in Nederland."

Verliezen in coronatijd

De gesprekken kunnen in het café in alle rust gevoerd worden. Juist nu we weer met meer maatregelen te maken hebben door corona, zijn dit soort plekken extra belangrijk volgens directeur Van Loon.

Toch hoeven niet alle gesprekken te gaan over de dood van een naasten. "Misschien is verlies ook wel het continu thuis zitten achter je laptop en het missen van sociale contacten", stelt Van Loon vragend. "Zo'n plek is veel meer dan alleen voor mensen die de begraafplaats bezoeken. Al doen we dit alles voor maar tien mensen, dan is het meer dan waard."