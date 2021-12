Dorpsplein Obdam krijgt toch groen licht: "Nieuwe ziel van het dorp"

Een plein met veel groen, bankjes, een fontein en een plek voor terras waar Obdammers elkaar kunnen ontmoeten. Dat is hoe het Obdamse 'doe-team' het nieuwe dorpsplein voor ogen heeft. Het terrein rondom de Sint-Victorkerk is in eigendom van het bisdom, en besloten en omheind door bomen en een haag. Het moet een open locatie worden, aldus de initatiefnemers.

"Het wordt nu eigenlijk niet door de gemeenschap gebruikt. Het staat stil", zegt Konijn. Het plein kan volgens hem de 'nieuwe ziel' van het dorp worden. "Het wordt een duurzaam plein, met planten die bijen en insecten aantrekken. Daarbij worden bomen herplant en de parkeerplaats bij dorpshuis De Brink wordt waterdoorlaatbaar voor de regenval."

Geld

Sinds 2018 is er een zogeheten 'doe-team' aan de slag om de plannen vorm te geven. In een eerdere raadsvergadering zou er een klap op de financiën worden gegeven, maar waren er teveel vraagtekens over de precieze uitvoer en hoeveelheid geld dat er nodig was, namelijk ruim een half miljoen euro.

Dat is volgens burgemeester Monique Bonsen dan ook een enorme investering. "Mijn voorgangers zijn ooit begonnen met de 'doe-teams', met het idee dat er initatieven uit de gemeenschap komen. Dat is niet altijd zo'n groot project, waarbij het om zoveel geld gaat. Daar moeten we misschien even aan wennen. Je moet ook goed kijken hoe we het kunnen betalen, ook zodat andere 'doe-teams' straks niet het nakijken hebben. Daar ging de discussie over."

Dynamiek in het dorp

Burgemeester Bonsen sprak het 'doe-team' vanmorgen toe voor de kerk. "Het is een omvangrijk plan waar met veel betrokken over is gesproken. Het heeft indruk gemaakt op de hele gemeenteraad van Koggenland." Het nieuwe plein draagt volgens Bonsen ook bij aan de leefbaarheid.