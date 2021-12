Haarlemmermeer als enige regio nog niet op economisch niveau van vóór coronacrisis

Waar de economie in alle Noord-Hollandse regio's net zo groot of zelfs groter is dan voor de coronacrisis, geldt dat niet voor Haarlemmermeer. In de periode juli tot en met september van dit jaar was de economie in die regio nog bijna een tiende kleiner dan in dezelfde periode in 2019, vóór de coronacrisis.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de aanwezigheid van Schiphol én de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart, kromp de economie in Haarlemmermeer in 2020 met 18 procent harder dan in welke andere regio dan ook. Zeker aan het begin van de coronacrisis, tussen maart en juli vorig jaar, waren de aankomst- en vertrekhallen geregeld zo leeg dat je er een speld kon horen vallen.

Toen de reisrestricties (gedeeltelijk) werden opgeheven, trok de vraag naar vluchten weer aan en krabbelde de economie in Haarlemmermeer in sneltreinvaart op. Van juli tot en met september was de economie in Haarlemmermeer zelfs 17 procent groter dan in dezelfde periode in 2020.

Ondanks die recente opleving is de regionale economie dus nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Sterker nog: Haarlemmermeer en omgeving (-9 procent) is één van de twee CBS-regio's waar de economie in het derde kwartaal van 2021 nog kleiner was dan voor de crisis. De andere regio is 'overig Groningen', waar de economie nog 2 procent kleiner is dan in het derde kwartaal van 2019.

Provinciale economie snel hersteld

Vergeleken met andere provincies is de economie in Noord-Holland het snelst hersteld. In de periode juli tot en met september was de economie hier 8 procent groter dan in het derde kwartaal van 2019. Een flinke heropleving, want vorig jaar noteerde de Noord-Hollandse economie nog een krimp van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Die wederopstanding van de Noord-Hollandse economie is vooral te danken aan de IJmond, waar de economie in het derde kwartaal van dit jaar 7 procent groter is dan in het derde kwartaal van 2019.

Daarmee is de regio niet alleen het beste jongetje van de Noord-Hollandse klas, maar scoort het ook landelijk hoge ogen. De enige andere regio waar de economie net zo hard groeide als in de IJmond, is Zeeuws-Vlaanderen. Volgens het CBS is de sterke economie groei in die regio's vooral te danken aan de aanwezigheid van industrie.

Gesteund of niet

Van de Noord-Hollandse bedrijven die geen aanspraak maakten of wilden maken op coronasteunpakketten, is tussen het tweede kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021 iets meer dan één op de tien opgeheven of failliet verklaard. Daarmee is Noord-Holland koploper. Ter vergelijking: in Friesland ging het om iets minder dan één op de acht bedrijven.

Van de Noord-Hollandse bedrijven die wel coronasteun ontvingen, is ongeveer 3 procent opgeheven. Ook in de rest van Nederland ligt het aantal opgeheven bedrijven in deze categorie tussen de 2 en 3 procent. Het CBS concludeert dat de coronasteun effect lijkt te hebben gehad op het aantal faillissementen.

Meer vertrouwen

In de eerste drie kwartalen van dit jaar is in onze provincie de helft minder bedrijven failliet gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat het vertrouwen van Noord-Hollandse ondernemers weer is toegenomen.