Stadsbestuur onderzoekt of Dress for Success in gemeentelijk pand kan

Het Amsterdamse stadsbestuur bekijkt of er binnen het gemeentelijk vastgoed nog ruimte is voor Dress for Success. Dat laat wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) weten in antwoord op vragen van VVD-raadslid Claire Martens.

De non-profit organisatie helpt Amsterdammers met kleding en tips voor sollicitaties en presentaties. Dress for Succes zit sinds 2009 in een pand van woningcorporatie Eigen Haard, maar dat wordt straks gesloopt voor nieuwbouw en een nieuw pand is nog niet gevonden.

Belangrijke rol

Groot Wassink schrijft dat de organisatie een belangrijke rol in de stad vervult. "Al jaren is er goede samenwerkingsrelatie, met name in het kader van de re-integratie van Amsterdammers op weg naar werk. Daarvoor wordt jaarlijks subsidie verstrekt."

De subsidie is in 2020 verhoogd omdat de organisatie straks waarschijnlijk huur zal moeten betalen. De afgelopen jaren hoefde dat niet. Groot Wassink schrijft dat het stadsbestuur Dress for Succes ook zal vragen welke ondersteuning er nodig is.

Netwerk

Naast kijken naar het gemeentelijk vastgoed, zal het stadsbestuur de vraag ook doorsturen naar de gemeentelijke afdeling Stadsloods. "De Stadsloods zal de zoekvraag dan in haar netwerk uitzetten", schrijft Groot Wassink.

Martens stelde ook dat de organisatie goed zou passen in een van de zestig broedplaatsen in de stad. Groot Wassink deelt de mening dat het 'goed zou kunnen passen', maar zegt daarbij wel dat Dress for Succes dan niet hetzelfde tarief als de broedplaats mag betalen. Ook zal op basis van de specifieke broedplaats moeten blijken of het 'daadwerkelijk een match is qua profiel en ruimtevraag'.