Ouders en kinderen stoppen sloop populaire voetbalkooi

Al jaren wordt de voetbalkooi in Landsmeer geliefd en gehaat. Na klachten kwam de gemeente vanochtend met een brief dat de kooi zou verdwijnen. Maar na een spoedoffensief van ouders en kinderen wordt die beslissing dezelfde dag nog terug gedraaid door de burgemeester.

Dat er geluidsoverlast is ontkend niemand. Kinderen juichen of schelden tijdens het maken van een goal en de tralies van de kooi zelf schreeuwen het uit als er een bal tegen gepoeierd wordt. Door het geluidsoverlast was er in het verleden een gesprek met buurtbewoners en de gemeente en die plaatste vervolgens een bord dat er in de avond niet gevoetbald mocht worden.

Té succesvol

De kooi is té succesvol vinden buurtbewoners Annelies van Velzen en Ronald Pordon. Volgens hen trekt het te veel kinderen aan en dat gaat ten koste van hun leefgenot. Ze trokken een tijdje geleden opnieuw aan de bel en kregen gehoor bij de gemeente, de kooi moest dicht. Andere buurtbewoners waren het daar niet mee eens en namen vandaag massaal contact op met de gemeente. Tijdens een spontane bijeenkomst van de buurt vanavond, liet de gemeente weten de hete aardappel weer voor zich uit te schuiven en de kooi voorlopig te laten staan.

In een persbericht laat burgemeester Léon de Lange en wethouder Mandy Elfferich weten, het te waarderen dat vele zijn opgekomen voor het bestaan van de voetbalkooi. "Voor nu willen we nogmaals aangeven dat de kooi tot nader bericht zal blijven staan en jullie vragen bij gebruik rekening te blijven houden met elkaar", valt er verder te lezen in het persbericht.