Ook in hoger beroep lange celstraffen geëist tegen verdachten moord Djordy Latumahina

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van 23 jaar en twee keer 20 jaar geëist tegen drie verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Djordy Latumahina in Amsterdam in 2016.

Een van hen bracht volgens het OM de twee schutters naar de parkeergarage, de tweede zou een cruciale rol in de organisatie van de moord hebben gehad en de laatste verdachte is volgens het OM een van de twee schutters. De andere schutter is al veroordeeld tot een, inmiddels onherroepelijke, gevangenisstraf van 30 jaar.

Complex

Het OM noemt de bewijsconstructie in de zaak gedetailleerd en complex. Er is gekeken naar verklaringen van een van de verdachten en DNA dat is aangetroffen in een van de vluchtauto’s, maar ook naar reisbewegingen van auto’s die door de verdachten werden gebruikt en camerabeelden van de parkeergarage en de vluchtroute.

Verder is er onderzoek gedaan naar een versleutelde telefoon van een van de vermeende schutters en naar afgeluisterde en opgenomen (telefoon)gesprekken. De drie worden verdacht van het medeplegen van moord en poging moord.

Persoonsverwisseling

Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Zijn vriendin raakte zwaargewond. Het bleek te gaan om een persoonsverwisseling. De daders hadden het voorzien op iemand die in een soortgelijke auto reed en in hetzelfde complex woonde.