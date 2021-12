Karateka Lynn Snel overwint met historisch WK-brons 'mentaal mijnenveld'

Karateka Lynn Snel pakte onlangs een historische bronzen plak op het WK. Voor het eerst in zeventien jaar was er weer een Nederlandse vrouw die voor eremetaal zorgde. Dit deed ze ondanks een hopeloze voorbereiding op het toernooi.

Twee weken voor het WK testte de Zaandamse positief op corona. Op het allerlaatste moment testte ze weer negatief en kon ze naar het WK in Dubai. "Mentaal was het bizar", blikt Snel terug. Toen ze het vliegtuig instapte moest ze nog op gewicht komen. "Ik stapte het vliegtuig wel in met twijfel of ik het ging halen", vertelt de karateka.

Uiteindelijk wist ze toch historisch brons te pakken. "Ik had geen angst om te verliezen. Ik had corona en de weging overwonnen", aldus Snel. Haar clubtrainer Nabil Ou-Aissa denkt zelfs dat al die gebeurtenissen voor het WK de karateka hebben geholpen. "Die turbulente voorbereiding was een soort van katalysator met al die mentale mijnenvelden", aldus Ou-Aissa.

Om de kosten van het karate te bekostigen werkt de Noord-Hollandse ook nog 20 uur per week in een sportcentrum. Ook moet ze zelf sponsoren werven. "Ik hoop echt dat deze plak iets verandert en dat ik minder kan gaan werken. Nu vecht ik tegen full-timers en daar win ik van. Wat nou als ik ook een full-timer kan zijn en mij niet druk hoef te maken over geld dat ik moeten binnenslepen?, vertelt Snel.