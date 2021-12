Aalsmeerse wint prijs met initiatief voor herinneringsvideo's ernstig zieke kinderen

De Aalsmeerse Thinka Sanderse heeft 10.000 euro gewonnen met haar stichting Living Memories , die herinneringsvideo's maakt van kinderen die niet lang meer te leven hebben. Waardevol voor ouders zoals de Hilversumse Roos Brouwer-Klarus: "Het is zo belangrijk dat wij nog kunnen zien hoe Jaxx was."

Roos Brouwer-Klarus uit Hilversum meldde Living Memories aan bij de goededoelenactie van KRO-NCRV, in de hoop om iets terug te doen: haar zoontje Jaxx overleed toen hij nog maar een paar weken oud was, en de video die de stichting van hem maakte, is voor haar en haar man enorm waardevol. "Zo’n situatie is gewoon afgrijselijk. Het is nu zo belangrijk dat wij nog kunnen zien hoe hij was."

Ze heeft haar uiterste best gedaan om iedereen in haar netwerk een stem uit te laten brengen op Living Memories, zodat de stichting meer naamsbekendheid zou krijgen en andere ouders in een vergelijkbare situatie ook zo'n herinnering kunnen krijgen. "Want ik hoor ook van ouders die hier pas te laat van hebben gehoord."