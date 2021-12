Alkmaarse Noa (13) vermist, ouders maken zich ernstig zorgen

Sinds gisteravond was Noa Stiegheuver uit Alkmaar vermist. Haar ouders en de politie waren erg bezorgd. Inmiddels is de Alkmaarse terecht.

Het 13-jarige meisje was vermoedelijk samen met Midas Munsterman, een jongen ook uit Alkmaar.

Noa is ongeveer 1.60 meter lang. Ze heeft een slank postuur en donkerblond lang haar. De laatste keer dat ze gezien is droeg ze een grijze hoody, donkere spijkerbroek, Adidas schoenen en een zwart-wit T-shirt. Ze droeg kleine zilverkleurige oorbellen en een zilverkleurige ketting met grove schakels. Het is niet bekend of ze ook een jas aan heeft.