Oud-voetballer Piet Keur met tranen in de ogen na kampioenschap Verstappen

Oud-voetballer en Zandvoorter Piet Keur is een groot fan van de Formule-1. "Wij hebben gisteren een historische sportprestatie gezien. Ik stond met tranen in de ogen", vertelt Keur een dag na de WK-titel van Max Verstappen.

Natuurlijk laten de oud voetballers ook hun licht schijnen over de Noord-Hollandse derby tussen Ajax en AZ die de Alkmaarders met 2-1 wonnen. "AZ heeft het keurig gedaan. Owen Wijndal krijgt weer zijn glans terug. Ajax was gemakzuchtig en AZ had zich daar goed op ingesteld", aldus Keur.

Ajax zwakke plek is de linkerkant

"Ajax is de laatste tijd niet overtuigend. Die linkerkant is niet goed. Gravenberch denkt er te gemakkelijk over", is Barry van Galen kritisch over de Amsterdammers.

Deze speciale aflevering van "Een bakkie pleur met Van Galen en Keur" werd vandaag opgenomen op het circuit van Zandvoort.