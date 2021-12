Twee veiligheidsrisicogebieden en vier gebiedsverboden moesten rust in Hilversum bewaren

"De ervaring met de Defend-groepen is dat zij geweld niet schuwen en dat bij eerdere confrontaties met de politie zwaar vuurwerk, stenen en flessen zijn gegooid, dat vernieligen zijn gepleegd, brand is gesticht en barricades zijn opgeworpen", aldus loco-burgemeester Floris Voorink.

Hilversum had de beveiliging, zeker op en rond het Mediapark, flink opgeschroefd. Dat had alles te maken berichten die de politie afgelopen vrijdag ontving. Volgens de burgemeestersbrief, die zojuist de digitale deur uit is gegaan, waren er aanwijzingen dat Defend-groepen zondag de openbare orde zouden verstoren. Ze zouden onder meer gebouwen willen aanvallen, zo verklaart Hilversum.

Politie en ME aanwezig op Mediapark: 'Oproepen tot (extreem) geweld tegen de politie'

Politie en ME aanwezig op Mediapark: 'Oproepen tot (extreem) geweld tegen de politie'

De door de politie opgevangen signalen en de eerdere ervaringen met de Defendgroepen zijn aanleiding geweest om het Mediapark en dus ook het centrum tijdelijk aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Deze zware maatregel gold van gistermiddag 12.00 uur tot en met vanochtend 6.00 uur, al is gisteren al eerder besloten af te schalen. Van escalatie is in Hilversum helemaal geen sprake geweest.

Onzichtbaar

Gisteren had de politie de bevoegdheid om onder meer preventief te fouilleren en voertuigen te doorzoeken op wapens. Er liep ook veel meer politie rond, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Bezoekers konden het Mediapark alleen nog op via de ingang aan de Media Parkboulevard, die bij de Familie de Mollaan was gebarricadeerd met containers. Personeel moest zich identificeren voordat ze het bedrijventerrein op konden.

Hilversum heeft gisteren aan vier mensen een gebiedsverbod gegeven. Tot vanochtend vroeg mochten zij niet in de buurt komen van het Hilversumse centrum of het Mediapark. "Deze personen zijn door de politie geïdentificeerd als betrokken bij eerdere ongeregeldheden en hebben daarbij opruiend gedrag vertoond."

Eerdere maatregelen

Afgelopen zomer was het Mediapark een tijd lang ook al een veiligheidsrisicogebied. Dat had alles te maken met de terugkeer van RTL Boulevard na de bedreigingen en de moord op Peter R. de Vries.

Vanwege een ernstige dreiging op de locatie midden in Amsterdam klopten de programmamakers aan bij waarnemend burgemeester Charlie Aptroot om het televisieprogramma vanuit Hilversum te maken. Om de veiligheid te garanderen, liepen er maandenlang onder andere zwaarbewapende agneten rond op het Mediapark.