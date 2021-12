Roos laat Max Verstappen-tattoo zetten: "Ik ben megablij"

Max Verstappen-fan Roos Miedema liet vandaag in de Kinkerstraat in Amsterdam een tattoo van de wereldkampioen zetten.

Een tattooshop zette de tattoo's vanwege de winst van Verstappen vandaag gratis. Iedereen die ouder dan 24 jaar was mocht aan de actie meedoen.

"Net als mensen Ajax vieren, vier ik Formule 1. Het was echt bloedstollend", zei Miedema vooraf. "Mijn hartslag zat ergens hier. Ongelooflijk. Ik had de hoop bij ronde 47 ergens opgegeven. Dat het zo allemaal mocht gebeuren had ik nooit gedacht."