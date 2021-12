Auto belandt in sloot naast A7, snelweg nog deels afgesloten

De snelweg A7 is vanmiddag enige tijd afgesloten geweest in de richting van Avenhorn naar Hoorn. Een auto belandde nog door een onbekende reden in de naastgelegen sloot.

Google Maps

Om de hulpdiensten genoeg ruimte te kunnen geven is de snelweg richting Hoorn enige tijd compleet afgesloten geweest. Het verkeer werd eerder omgeleid via het knooppunt Zaandam, over de A8, A10, A1 en A6. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt dat er een rijstrook heropend is, waardoor het verkeer niet verder omgeleid hoeft te worden. "Je bent niet langer sneller via de omleiding. Wel heb je te maken met zo'n half uur extra reistijd", meldt Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat stelt de politie ook geen onderzoek in.

Op de #A7 richting Hoorn is een auto in de sloot beland ter hoogte van afrit Avenhorn. De weg is dicht. Verkeer wordt omgeleid vanaf knp. Zaandam over de A8, A10, A1 en A6. pic.twitter.com/4BYVrAHnQZ — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 13, 2021