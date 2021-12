Polderse Marieke (29) met naamgenote centraal in documentaire over jong weduwe

De nu 29-jarige Marieke van Lierop uit Anna Paulowna staat met haar naamgenote Marieke Foppen (34) centraal in een documentaire van de EO over jong weduwe worden. De twee ontmoetten elkaar toen ze allebei op zoek waren naar een leeftijdgenoot die hetzelfde had meegemaakt. Hieruit ontstond het Instagramaccount 'Widowchicks'.

Het is drie weken voor de bruiloft van Marieke van Lierop en haar vriend S., als hij plotseling overlijdt. Haar wereld staat op zijn kop: "Ja, we gingen van trouwen naar rouwen", zegt ze. Zo'n twee jaar later kwam ze in contact met Marieke Foppen die hetzelfde had meegemaakt.

"Iedere keer dat iemand overlijdt, blijft er een netwerk van partner, familie en vrienden achter. En dat heeft impact", vertelt Van Lierop. "Met ons verhaal willen we laten zien dat praten over je ervaringen en overleden dierbare lucht geeft. En dat kan met een lach en een traan. Wij waren als jonge vrouwen op zoek naar een manier van rouwen waarbij er ook ruimte is voor een positief randje en dat vonden we bij elkaar."

Ze vervolgt: "Sinds anderhalf jaar schrijven wij over onze ervaringen op Instagram (@widowchicks) en wij merken dat onze tone of voice voor vele een verademing is."

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht: