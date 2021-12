Gesteggel om half miljoen voor dorpsplein Obdam: "Goede hoop dat het toch lukt"

Ruim een half miljoen euro is er nodig voor de aanleg van een nieuw dorpsplein in Obdam. Een aantal Obdammers is al een paar jaar bezig met het plan, maar het grote geldbedrag dat er nodig is, stuitte in de politiek op weerstand. Vanavond is een nieuwe poging en staat het besluit opnieuw op de raadsagenda van gemeente Koggenland.

In de vorige raadsvergadering lag het idee van het 'ontmoetingplein' onder vuur omdat het teveel zou kosten. De politiek wilde daarom nog extra informatie van initiatiefnemers. Struikelblok waren niet alleen de kosten voor de aanleg en het jaarlijkse onderhoudsbedrag, maar ook het al dan niet verdwijnen van alle bomen op het huidige plein voor de Sint-Victorkerk waar het ontmoetingsplein moet gaan komen.

Intussen is er een hoop verduidelijkt, zegt Nico Konijn, lid van het doe-team: "Er is contact geweest met de gemeente voor extra informatie. Zo verdwijnen de bomen niet, maar is de bedoeling dat deze worden herplant elders in de gemeente."

Leefbaarheid

In 2018 is een aantal Obdammers een 'doe team' gestart om hun langgekoesterde droom te verwezenlijken: een multifunctioneel dorpsplein waar inwoners en bezoekers kunnen samenkomen. Met veel groen, een fontein en ook een terrasgedeelte.

Het gedeelte rondom de kerk is momenteel afgesloten terrein en in grotendeels in eigendom van de Parochie De Heilige Victor. Het andere deel behoort toe aan dorpshuis De Brink. In een intentieverklaring hebben zij gezegd achter de plannen te staan.

Volgens de initiatiefnemers is het ontbreken van een dorpsplein een gemis en - met het oog op de toenemende vergrijzing en de leefbaarheid- steeds belangrijker voor het dorp.

Half miljoen

Het is aan de raad vanavond of er 520.000 euro vrij gemaakt gaat worden. Het doe-team zelf zal dan, door middel van sponsoring, tenminste een bedrag van 65.000 bijleggen. Of er dan toch groen licht gaat komen? Konijn vertrouwt erop dat het goed komt. "Ik heb signalen dat meerdere partijen alsnog voorstander zijn, dus we hebben goede hoop dat men akkoord gaat en er een meerderheid is."