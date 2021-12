Vannacht honderdtien vallende sterren per uur te zien

Mocht je vannacht wakker worden rond 4.00 uur kijk dan even naar buiten. Dan is er namelijk een meteorenregen en zijn er wel honderdtien vallende sterren per uur te zien. De volgende keer dat we dat zien is pas in 2064. Vooral op plekken waar het heel donker is, zijn de sterren vannacht goed te zien.

Ieder jaar zijn er een paar mooie sterrenregens zichtbaar. Toch is deze sterrenregen extra bijzonder. "Het is bijzonder om een aantal redenen. Het is een hele heldere meteoorregen dit keer. Soms valt een meteorietenregen overdag en deze valt op het moment dat het donker is en er bijna geen maan is", vertelt Kim van Rooijen van sterrenwacht Gooi en Vechtstreek.

Vallende ster Hoewel meteoren door veel mensen ook wel vallende sterren worden genoemd, hebben de lichtflitsen helemaal niets met sterren te maken. De flitsen ontstaan door ruimtepuin dat rond de 100 kilometer boven ons hoofd in de aardatmosfeer terechtkomt. Het ruimtepuin komt in de aardatmosfeer met hoge snelheid binnen waardoor het wordt afgeremd en verhit. Ook de lucht om het puindeeltje heen wordt hierdoor warm en gaat gloeien. Zo ontstaat er een flits en dat is wat wij vanaf de aarde zien.

Volgende in 2064

Hoe de nacht zal worden? Rond middernacht kunnen we zo’n 25 tot 40 meteoren per uur zien. Later in de nacht neemt dat aantal toe. Dan kunnen er in het zuidwesten zo’n 100 tot 120 Geminiden per uur verschijnen; zelfs iets meer dan vorig jaar. De laatste keer dat de piek in onze streken zo hoog viel was in 2009. De volgende keer zal rond 2064 zijn.

Je hebt geen telescoop of verrekijker nodig om de sterren te zien. Zoek een donkere plek en kijk naar boven. Hoe donkerder hoe beter. Of we veel sterren gaan zien ligt aan het weer vanavond, maar dat ziet er tot nu toe nog erg bewolkt uit. "Ik heb al gekeken en er is veel dunne bewolking, dus de kans dat we er heel veel van gaan zien is klein nog", vertelt Van Rooijen.