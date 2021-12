Familie van overleden Paula (90) uit Spaarndam tast in het duister: "Wat is er gebeurd?"

De 90-jarige Paula Verdurmen uit Spaarndam is vorige week overleden, nadat ze een paar dagen eerder is gevallen met haar fiets door een mogelijke aanrijding met een auto. Niemand weet precies wat er is gebeurd. Ook haar eigen familie niet. En dat valt niet mee. Daarom is Milco de B öck , de neef van Paula, op zoek naar de bestuurder van de auto. "We willen graag weten wat er precies is gebeurd en willen zeker niemand als schuldige aanwijzen."

Op 27 november had Paula boodschappen gedaan bij de supermarkt aan de Lageweg en wilde ze na afloop op de fiets stappen om weer naar huis te gaan. Toen is ze mogelijk geraakt door een auto. "We weten dus niet zeker of het echt een aanrijding was. Maar vermoedelijk was er wel een vorm van wrijving met een auto", zo vertelt Milco.

Paula viel hierdoor op haar stuur, maar stond redelijk snel weer op. Ze heeft nog even gesproken met de bestuurder van de auto en gezegd dat het allemaal wel meeviel. "Dat is wat we gehoord hebben van de buurvrouw van mijn tante. Want aan ons heeft ze niks verteld."

Gekneusde ribben

Een paar dagen na het incident heeft Paula nog op de kinderen van Milco gepast, maar toen was ze volgens hem al in de war." Ze had van de huisarts morfine-pillen gekregen tegen de pijn, dus het kan ook daarvan komen." Op vrijdag 3 december heeft de vrouw van Milco de ambulance gebeld en is Paula overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek ze 4 ribben te hebben gebroken en 2 ribben lichtelijk verbrijzeld waardoor er ook schade was ontstaan aan haar nieren en maagwand.

"Ze bleek ook een beginnende longontsteking te hebben en dat is haar uiteindelijk fataal geworden. Op 6 december is ze overleden." Milco kan het nog maar moeilijk bevatten dat zijn tante er niet meer is. Juist omdat ze nog zo vitaal en sterk was. "Ze ging nog overal mee naartoe, mee naar uitstapjes, op de fiets naar de markt in Haarlem."

Milco wil graag weten wat er precies is gebeurd op die 27 november bij de supermarkt aan de Lageweg in Spaarndam. "We willen absoluut niemand als schuldige aanwijzen, maar zijn gewoon heel erg benieuwd naar wat er precies is gebeurd. Nu weten we alleen wat van de buurvrouw van mijn tante. We zouden graag in contact komen met de bestuurder van de auto, of anders met getuigen."

Mensen die hierbij kunnen helpen kunnen Marco via dit mailadres ([email protected]) bereiken.