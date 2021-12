Gestolen auto uit Beverwijk aangetroffen in sloot in Berkhout

Aan de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout is vanmorgen een auto half een sloot ingereden. Volgens de politie is het nog onbekend hoe de auto in het water is beland. Van de bestuurde ontbrak ieder spoor. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de West-Friese redactie dat het voertuig eerder in Beverwijk is gestolen.

De politie ontving vanmorgen rond 8.00 uur een melding van de auto in de sloot, aan de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout. Omdat vermoed werd dat er meerdere personen in de auto aanwezig waren, werd een ambulance naar de plek gestuurd. De auto werd ter hoogte van het vakantiepark aangetroffen. Gestolen auto Toen de hulpdiensten bij het voertuig waren aangekomen, zagen zij dat de bestuurder de auto had verlaten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat de auto gisteravond in Beverwijk is gestolen. Het is onbekend hoe de auto in het water terecht is gekomen. De politie doet verder onderzoek.