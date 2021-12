Voor Ajax rolt Inter Milan als volgende Champions League-horde uit de koker

Ajax neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Inter Milan. Dat heeft de loting vanmiddag in het Zwitserse Nyon bepaald.

Bij de huidige koploper in de Serie A spelen voormalig PSV'er Denzel Dumfries en oud-Feyenoorder Stefan de Vrij. Ook Christian Eriksen staat in Milaan onder contract, maar sinds zijn hartstilstand tijdens het EK voetbal afgelopen zomer kwam hij niet meer in actie. Simone Inzaghi is met ingang van dit seizoen de trainer.

Internazionale eindigde in de groep met Real Madrid, FC Sheriff en Shjakhtar Donetsk op de tweede plaats met tien punten. Van De Madrilenen werd twee keer verloren. In 2010 won Inter, met Wesley Sneijder, voor de derde en laatste keer de Cup met de Grote Oren. Daarna brak een sportief mindere periode aan. De landstitel van afgelopen seizoen was de eerste prijs in tien jaar tijd.

Uitgeschakeld

In het seizoen '05/'06 stuitte Ajax voor het laatst op de Italianen met fatale afloop. Na een vroege 2-0 voorsprong in de Arena eindigde de thuiswedstrijd in 2-2. De return ging met 1-0 verloren, waardoor Ajax in de achtste finale was uitgeschakeld. Vier jaar eerder verloor Ajax twee keer in de groepsfase van Inter, maar gingen de Amsterdammers wél verder.

Ajax speelt in februari volgend jaar eerst uit. In maart volgt de return. De definitieve data worden later vandaag bekend.

Ajax maakte dit seizoen in de groepsfase van de Champions League indruk door voor het eerst in de clubgeschiedenis alle zes de groepsduels te winnen. Alleen Real Madrid (2x), AC Milan , Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona, Bayern München en Liverpool deden de Amsterdammers dat voor. Afgelopen zondag liep de club echter tegen een gevoelige competitienederlaag aan tegen AZ.