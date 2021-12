Workshops in nieuw Talenthuis houdt Hoornse jongeren van de straat

Workshops rappen, graffiti spuiten of koken zijn nog maar het begin van wat het nieuwe Talenthuis in Hoorn aan jongeren te bieden heeft. Om creatief talent te stimuleren en jongeren in coronatijd van straat te houden, is in poppodium Manifesto in Hoorn het Talenthuis van Stichting Netwerk geopend.

Niet met een grote opening zoals ze gehoopt hadden, maar in kleine groepen zijn de eerste workshops afgelopen week van start gegaan. Jongeren kunnen kookworkshops volgen, een rapworkshop Nederhop of tie-dye (schilderen) met t-shirts.

Want toegang tot cultuur en ontwikkeling van talent is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet in coronatijd. "Niet alle jongeren hebben thuis een even veilige omgeving. En als je daar dan vastzit door een lockdown, je mag bijna niet meer weg, dan is het fijn dat er uitwegen zijn en plekken waar je leuke dingen kan doen", zegt jongerenwerker Esther de Groot van Stichting Netwerk.

Ook 's avonds is het Talenthuis namelijk gewoon open en kunnen jongeren er terecht. De workshops kennen drie thema's: sport om fit te blijven, muziek om gevoelens te uiten en eten. Die laatste omdat ook veel jongeren te maken hebben met een verslechterde financiële situatie door de coronacrisis. "We zien steeds meer gezinnen die tegen de armoedegrens zitten. De kookworkshop om goed en lekker te eten is daarom opgezet", legt Teamcoach Jongerenwerk Jerrol Lashley uit.

Zelf workshop maken

In samenwerking met middelbare scholen wordt er ook een workshop 'social class' gegeven. Leerlingen mogen dan zelf workshops bedenken. "Vorige week had ik ook activiteiten bedacht met school, zoals alcoholvrije cocktails maken", vertelt de 18-jarige Khadisha El Ouhapi.

Ze deed mee aan de workshops en liep eerder al stage bij Stichting Netwerk. "Door corona kan je natuurlijk bijna nergens heen. En dat is dit toch wel even een dingetje wat je kan doen, dat je niet de hele tijd thuiszit of buiten hangt."

Talentontwikkeling

Het Talenthuis is één van de projecten in Hoorn die geld kreeg vanuit het Jeugdpakket, dat het kabinet dit voorjaar beschikbaar stelde om jongeren in coronatijd te ondersteunen. Jongerenwerk zet zich in om mentale weerbaarheid van Hoornse jongeren te versterken en ook de jongeren te bereiken die vaak minder in beeld zijn. Daarom wordt er ingezet op talenten ontplooien.

Teamcoach Jerrol: "Talentontwikkeling draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, maakt zelfredzaam, zorgt dat jongeren zich actief inzetten en er ontstaan sociale contacten. Talenten heeft een ieder, kansen creëren we samen om deze talenten te benutten."

En als het weer kan en mag, willen ze verder uitbreiden. Jongerenwerker Esther de Groot zit vol plannen: "Dit is nog maar het begin! We willen op den duur werkplekken, een grote schuur waar je kan graffitiën, waar aan je skateboard kan werken of aan je brommer kan klussen. Daar hopen we in de toekomst nog meer te doen, zodat iedereen - wat iemands hobby ook is - hier terecht kan."