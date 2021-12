Ajax loot Inter Milan in achtste finale van Champions League

Ajax neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Inter Milan. Dat heeft de loting vanmiddag in het Zwitserse Nyon bepaald.

De Amsterdammers spelen in februari eerst uit. In maart volgt de return. Ajax trof Inter in 2005 ook al eens in de achtste finales van de Champions League. Toen bleken de Italianen over twee wedstrijden te sterk. Inter staat momenteel aan kop in de Serie A.

Ajax baarde in de groepsfase opzien door voor het eerst in de clubgeschiedenis alle groepsduels te winnen. Alleen Real Madrid (2x), AC Milan , Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona, Bayern München en Liverpool deden de Amsterdammers dat voor. Afgelopen zondag liep de club echter tegen een gevoelige competitienederlaag aan tegen AZ.