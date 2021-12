Huizer politie krijgt spijt van mondkapjesboete en biedt excuses aan

Huizer agenten hebben vrijdag tijdens een 'mondkapjescontrole' een bekeuring gegeven aan een klant van een winkel die geen mondkapje droeg. Daar heeft de politie achteraf toch spijt van gekregen, zo staat op sociale media. "Deze bekeuring had niet geschreven moeten worden", luidt de spijtbetuiging.

Agenten controleerden steeksproefsgewijs of winkelklanten en andere bezoekers van openbare gelegenheden wel een mondkapje droegen. Dat leek vlekkeloos te verlopen: vrijwel iedereen droeg een mondkapje.

Toch betrapte de politie één overtreder die geen mondkapje droeg in een winkel. De politie sprak de persoon aan en schreef ook een bekeuring uit, maar betuigde daar een dag later al spijt voor.

Te hard geweest

De politie vindt dat de bekeuring beter niet uitgeschreven had kunnen worden. Hoewel de mondkapjesplicht wel degelijk overtreden werd, vindt de politie dat het te hard is geweest voor de overtreder. "De verantwoordelijkheid van het dragen van een mondkapje begint bij de bezoeker en de eventuele handhaving daarop bij het betreffende winkelfiliaal. De politie is het sluitstuk van handhaving en dan vooral bij excessen en niet bij het begin", aldus het korps.

De agenten hebben hun excuses aangeboden voor de boete en gaan contact opnemen met de bekeurde overtreder. De bekeuring wordt dan ook verscheurd. Wel stelt de politie dat de maatregelen desondanks netjes nageleefd moeten worden. "Mogen we daarbij ook op u rekenen?", roept de politie op.