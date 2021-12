Mitchell van R. krijgt 13 jaar cel voor doden en dumpen man in Mooie Nel Haarlem

Mitchell van R. is vandaag veroordeeld tot dertien jaar cel voor het doodschieten van de 31-jarige Gregori Lindomar Maduro op 8 maart 2020 en het dumpen van zijn lichaam in de Mooie Nel in Haarlem. Het lichaam van Maduro werd een maand later gevonden, gewikkeld in camouflagezeil. Naast doodslag is Mitchell van R. ook veroordeeld voor het bezitten van harddrugs en een automatisch vuurwapen.

Vorige maand eiste justitie al een gevangenisstraf van dertien jaar tegen Mitchell van R. uit Haarlem. Op 16 september 2020 werd hij samen met een 34-jarige man uit Haarlem aangehouden wegens betrokkenheid bij de moord op de Arubaanse Gregori Lindomar Maduro. Hij zou opzettelijk op het slachtoffer hebben geschoten, waardoor hij overleed.

Volgens R. heeft hij gehandeld uit noodweer. Die fatale avond zou er een ruzie zijn ontstaan om geld waarna de situatie uit de hand is gelopen en R. zichzelf moest verdedigen. Hierbij heeft hij het slachtoffer in de borst geschoten, wat hem later fataal is geworden. Volgens het Openbaar Ministerie is er nooit een levensbedreigende situatie geweest. R. had genoeg tijd om een waarschuwingsschot te lossen, of anders te handelen en daarom is zijn beroep op noodweer afgewezen.

'Diep geschokt'

De medeverdachte werd vorig jaar oktober al vrijgelaten, maar was nog wel verdachte in de zaak. Hij werd ervan verdacht dat hij samen met R. het lijk in de Mooie Nel heeft gedumpt. Daarvoor eiste justitie een jaar cel maar die straf is door de rechtbank, verhoogd met zes maanden. "De samenleving is diep geschokt dat de verdachten, na de dood van het slachtoffer, zo te werk zijn gegaan", zo vertelt de rechter van de rechtbank in Haarlem.

Een voorbijganger trof Maduro vorig jaar april, drijvend aan in het water bij de steigers van het paviljoen in het recreatiegebied. Vrij snel na de vondst liet de politie al weten dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen omdat het pakket was verzwaard met tegels. De Arubaan woonde al zo’n tien jaar in Nederland maar had geen vaste woon- of verblijfplaats.