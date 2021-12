Natuurlijk Noord-Holland: Het Vliegenbos, het grootste oude iepenbos van West-Europa

Vanaf de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord loop je zo het Vliegenbos in. Fietspaden, bruggetjes; het oogt als een stadpark, maar het is wel degelijk een bos. De natuurwaarden zijn er hoog wat vooral te danken is aan de geestdrift van ecologen en beheerders die op allerlei manieren proberen planten en dieren een handje te helpen. De havik broedt er, spechten vliegen af en aan en zelfs de ijsvogel laat zich van dichtbij zien.

Al in de eerste meters die we met Fred Haaijen op stap zijn, dient natuur zich aan in overvloed. We kijken naar wilde eenden. "De mannen zien er alweer fraai uit, klaar voor het voorjaar", ziet stadsecoloog Fred. "Je ziet ze nu constant in groepjes om elkaar heen draaien, de mannen en de vrouwen. Het is een dansvloer waar ze elkaar versieren."

Iets verderop worden we in eerste instantie geboeid door een waterhoen. "Dat is een wat beschaafder vogel dan zijn zwarte neef de meerkoet. Die vecht met alles en iedereen, maar het waterhoentje kiest schuchter de wat meer verborgen plekjes tussen oeverplanten."

IJsvogel

Dan Krijgt Fred een ijsvogel in het vizier. "Daar gaat ie!" De 'blauwe flits' gaat op ongeveer honderd meter afstand van ons zitten op een overhangend takje aan de waterkant. "Daar gaat ie weer!"

De ijsvogel vliegt nu bijna recht op ons af, vlak boven de oppervlakte van het water van de sloot waar we naast staan. Hij passeert ons op een meter of vijf afstand. "Zie je hoe mooi blauw hij is?", zegt Fred. De schittering van het bijna tropisch blauwe verenkleed van de ijsvogel was niet te missen.

Bijzonder hoe zo'n bos dat er uitziet als een stadspark zoveel natuur te bieden heeft.

