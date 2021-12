Laatste gasten hebben quarantainehotel Badhoevedorp verlaten: 'Zware opgave'

De isolatie van de passagiers in het quarantainehotel is niet zonder obstakels verlopen. Eerder werd een echtpaar door de politie aangehouden nadat zij uit het hotel waren 'ontsnapt '. Een andere groep reizigers eiste tevens excuses van KLM en de GGD Kennemerland, omdat zij claimden 'schandalig' en 'inhumaan' behandeld te zijn op Schiphol, waar zij moesten wachten op hun testresultaten. Met het vertrekken van de laatste gasten komt er een einde aan het vasthouden van reizigers vanuit zuidelijk Afrika.

De afgelopen weken mochten er al doorlopend mensen uit isolatie en naar huis. Om diverse redenen kon niet iedereen direct al weg als ze toestemming hadden om te gaan. Zo moesten vaak nog formaliteiten geregeld worden om de terugreis te kunnen beginnen en moest er een vlucht geboekt worden. Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland: "Het is fijn dat de laatste passagiers het hotel hebben verlaten en weer onderweg naar hun eigen huis zijn. Dit was een zware opgave en mijn waardering gaat uit naar de mensen in het hotel die ondanks deze voor hen moeilijke situatie hun volledige medewerking gaven. Ook naar onze medewerkers die zich dag en nacht hebben ingezet voor de zorg van deze mensen."

Omikronvariant

Van de ruim 600 passagiers die twee weken geleden op Schiphol aankwamen via vluchten uit Zuid-Afrika, werden 61 personen positief getest op het coronavirus. Deze gestrande reizigers werden opgevangen in het Ramada hotel in Badhoevedorp, dat voor de gelegenheid eenmalig dienst deed als quarantainehotel. Dit werd gedaan om besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus te voorkomen, die op dat moment werd ontdekt in zuidelijk Afrika. Na onderzoek werd bij 18 van de 61 positief geteste mensen de besmettelijke omikronvariant aangetroffen.

Van de mensen in het hotel is niemand ernstig ziek geworden. Artsen en verpleegkundigen hebben de situatie nauwgezet gemonitord. Elke dag zijn verpleegkundigen in het hotel aanwezig geweest voor directe steun, en het beantwoorden van vragen. Ook was er vrijwel dagelijks een mobiele test unit in het hotel, om de benodigde testen af te nemen.