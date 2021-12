Kerstverlichting: wat doet het met je energierekening en het overvolle netwerk?

Voor de kerstverlichting pakken we in de provincie weer flink uit en dat merk je op je energierekening. Afgelopen september bleek ook dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland helemaal vol is. David Smeulders, hoogleraar energiesystemen, heeft wat tips om het verbruik te beperken zonder dat het ten koste gaat van het aantal lampjes. Volgens hem moeten we hier in deze tijd ook niet op bezuinigen.

Per jaar verbruikt een gemiddeld huishouden 3000 kWh, licht Smeulders toe. "Kerstlichtjes zijn maar 6,84 kWh (Milieucentraal) in de maand en zes op 3000 kwh per jaar, valt heel erg mee. Maak je gebruik van gloeilampen, dan is de kerstverlichting wel een stroomvreter, namelijk zo'n 170 kWh. Je kan het dus met ledverlichting en een timer terugbrengen naar zes", aldus Smeulders.

Dat is niet goedkoop, want Milieucentraal rekende uit dat een lichtsnoer voorzien van gloeilampjes van een rendier en van een kerstman samen goed zijn voor een extra verbruik van zo'n 60 euro per maand. Dan branden ze wel dag en nacht. De eigenaar van dit huis is dus heel wat extra centen kwijt op zijn energierekening.

Milieucentraal rekende voor vergelijkingssite Independer uit hoeveel het kost als je een maand lang de kerstverlichting laat aanstaan. Een gemiddelde kerstboom met gloeilampen verbruikt zo'n 38 watt, terwijl een boom met ledlampjes maar zo'n 5,1 watt per 200 lampjes verbruikt. Per maand kost de kerstboom met ledverlichting zo'n 18 cent, terwijl je voor de gloeilampen 1,39 euro neertelt. De impact op de rekening valt hier dus mee.

"We moeten toch een beetje optimisme uitstralen en dan trekken we die paar kWh die erbij komen ook wel weer"

Noord-Holland

In september dit jaar maakte netbeheerder Liander bekend dat het energienetwerk in een groot deel van onze provincie vol is. De komende zes jaar is er geen plek meer voor nieuwe grootverbruikers zoals bedrijven en supermarkten. Volgens de woordvoerder van Liander, Ceril Thisen, heeft het extra verbruik van bijvoorbeeld de kerstbomen en de extra kerstverlichting van de gemeenten in de binnensteden hier geen invloed op.

"Dit staat er los van. De maximale capaciteit heeft vooral te maken met bedrijven die veel stroom verbruiken. En die gebruiken het hele jaar door veel stroom en dat staat los van de donkere maanden. De kerstverlichting is marginaal ten opzichte van het verbruik dat we zien bij de productieprocessen bij de bedrijven. Op het gebruikelijke netwerk zien we wel een stijging van het elektriciteitsverbruik van 25 procent ten opzichte van de wintermaanden. Dat heeft niet specifiek te maken met kerstverlichting, maar vooral ook doordat het eerder donker is en kouder wordt."

"We zien dit elk jaar en daar is ons netwerk ook op gebaseerd', aldus Thisen. Ook Smeulders denk dat de impact van de kerstverlichting in de binnensteden wel meevalt. "Het is in ieder geval minder erg dan de komst van een nieuw datacenter."

Milieu

Op het milieu heeft de kerstverlichting wel effect, maar dat geldt vooral voor verlichting met gloeilampen. Niet zozeer de productie, maar vooral het gebruik van de lampen zijn slecht voor het milieu, schrijft Milieucentraal. De elektriciteit wordt grotendeels opgewekt via de verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. 'Hierbij komt veel CO₂ vrij en dat draagt bij aan klimaatverandering', aldus Mileucentraal.

Ook Milieucentraal stuurt op ledverlichting aan. 'Het is acht keer zuiniger en dat scheelt in het verbruik en voor je energierekening'. Bezuinigen op de lichtjes raadt Smeulders in deze tijd niet aan. "In deze tijd zitten we ook voor de gezelligheid. We moeten toch een beetje optimisme uitstralen en dan trekken we die paar kWh die erbij komen ook wel weer."