Hoorn deelde sinds wijziging APV slechts één boete uit voor gebruik van lachgas

De gemeente Hoorn heeft in de afgelopen maanden één bekeuring uitgedeeld voor het gebruiken van lachgas, of het voorbereiden tot het gebruik er van. In september maakte de gemeente bekend dat zij strenger zouden handhaven, en dat iemand die betrapt wordt een boete van 100 euro boven het hoofd hangt.

Adobe Stock

Voor de gemeente Hoorn geldt al een algemeen verbod op het verhandelen van lachgas. De burgemeester pleitte twee jaar geleden al voor een landelijk lachgasverbod. Echter bleek in de praktijk dat het handhaven op het lachgasverbod lastig was voor de gemeente. Nieuwe wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening hebben er voor gezorgd dat de gemeente Hoorn veel meer ruimte heeft gekregen om op het verbod te kunnen handhaven. Dat is de laatste maanden ook veelvuldig gebeurd, zegt woordvoerder Marieke van Leeuwen. Minder buiten Volgens de woordvoerder is het belangrijk dat de wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening zijn aangebracht, zodat de gemeente extra mogelijkheden heeft en kan ingrijpen als zij iemand betrappen op het gebruik van lachgas of dit voorbereiden. "De wijziging van de APV is in oktober ingegaan", zegt van Leeuwen. "Sinds die tijd hebben wij weinig sporen gezien van het gebruik van lachgas. Toevallig hebben we afgelopen week voor het eerst een boete uitgedeeld." Als een van de redenen geeft de woordvoerder op dat er door de weersomstandigheden van de laatste weken minder mensen buiten zijn. "Ook jongeren zoeken door de kou binnen een warmere plek op waar ze eventueel lachgas kunnen gebruiken."