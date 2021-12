Ten Hag na smadelijke thuisnederlaag: "Leren niet van onze fouten"

Ajax-trainer Erik ten Hag was verbolgen over het feit dat zijn ploeg niet wist te winnen van provinciegenoot AZ. In de eigen Johan Cruijff ArenA zegevierden de Alkmaarders met 1-2. "Ik vind het onbegrijpelijk. Ik zag dit niet aankomen", aldus Ten Hag.

Erik ten Hag: "AZ wilde het vandaag meer dan wij" - NH Sport/Frank van der Meijden

"We komen de afspraken niet na. Er was geen discipline vandaag. Je moet gewoon je werk doen en niet je teamgenoot in de steek laten", vertelt Ten Hag na afloop van de wedstrijd. "We waren veel te gemakzuchtig. Dit had niet mogen gebeuren."

Quote "AZ wilde het vandaag meer dan wij" Ajax-trainer erik ten Hag

Ajax komt voor de winterstop nog drie keer in actie. Aanstaande woensdag spelen de Amsterdammers voor de KNVB Beker thuis tegen Barendrecht. Op zondag volgt dan de Klassieker tegen Feyenoord in Rotterdam. De laatste wedstrijd voor de winterstop is tegen Fortuna Sittard.

Erik ten Hag: "We hebben niet geleerd van onze eerdere fouten" - NH Sport/Frank van der Meijden

Lees ook Sport Gedisciplineerd AZ stunt met overwinning bij koploper Ajax