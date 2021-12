Celstraf voor man die slapende vrouw verkracht op afterparty

Een 32-jarige man is veroordeeld tot vijftien maanden celstraf waarvan vijf voorwaardelijk omdat hij een slapende vrouw heeft verkracht op een afterparty. De vrouw werd wakker en dacht aanvankelijk dat het haar vriend was, maar dat was niet het geval.

De vrouw ging op 30 november 2019 met haar vriend en vriendinnen uit in een café nabij het Leidseplein. In het café maakten haar vriendinnen en de vriend kennis met de man. Ze gingen daarna naar de woning van de vrouw voor een afterparty.

De vrouw was 'behoorlijk dronken' en viel in de auto in slaap. Ze ging bij aankomst direct in bed liggen. Ze wist daarbij niet dat de man ook mee was gekomen naar haar huis, hij was meegereden in een andere auto. Ze verklaarde dat ze de man die avond niet had gesproken.

Verminderd bewustzijn

Op enig moment werd de vrouw wakker doordat de man haar aan het beffen was. Ze dacht aanvankelijk dat het haar vriend was. "Pas toen dit op een andere manier gebeurde dan zij gewend was en zij bemerkte dat zij geen haar voelde op het hoofd van diegene die haar befte en zij het hoofd wilde wegduwen, voelde zij aan het gebrek aan haar dat het niet haar vriend was", aldus de rechtbank.

Een vriendin die ook in de woning was, verklaarde later dat zij dacht dat de man naar huis was gegaan. De rechtbank gelooft niet dat de orale seks tot stand kwam met toestemming van de vrouw, zoals de man had verklaard. "Ondanks dat verdachte wist dat aangeefster in staat van verminderd bewustzijn verkeerde, heeft hij haar gebeft", aldus de rechter. Hij is veroordeeld voor het seksueel binnendringen van de vrouw terwijl zij in een 'staat van verminderd bewustzijn' verkeerde.

Schadevergoeding

De rechtbank legt de bijzondere voorwaarden op zoals de reclassering die adviseerde. Hij moet zich onder meer ambulant laten behandelen bij een forensische ggz-instelling. Ook moet hij 4.000 euro schadevergoeding betalen en mag hij geen contact met de vrouw opnemen.