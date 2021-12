Geen F1-kenner, maar wel even kijken? Spijker hier je kennis racendsnel bij

De Safetycar, gele vlaggen en harde banden? Je hebt deze termen de afgelopen jaren misschien wel voorbij zien komen, maar wat betekenen ze ook alweer? In de drie onderstaande video's spijkert de familie Bleekemolen jouw kennis over de Formule 1 bij.

Voor diegenen die het niet weten: de familie Bleekemolen is een bekende nederlandse race-familie. Wat je misschien ook al wist, is dat een Formule 1-auto op rubberen banden rijdt. Maar daar zijn er wel verschillende soorten (aangegeven in kleuren) van en er zijn regels aan verbonden.