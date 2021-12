Mishandeling in Enkhuizen: verdachten gevlucht, slachtoffer in ziekenhuis

Bij een ruzie tussen meerdere personen in een woning in Enkhuizen is gisteravond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Politie bij ruziek in Enkhuizen - Inter Visual Studio

Het conflict ontstond rond 22.00 uur in een woning in de Oranjestraat. Vier personen zijn na de ruzie in een auto gevlucht. De politie was met veel mensen aanwezig, daarbij werd ook in een steeg naar iets gezocht. Over de precieze oorzaak van de ruzie en of er iets in de steeg is gevonden, kan de politie nog niets worden gezegd. De politie heeft nog geen aangifte ontvangen en doet verder onderzoek naar het voorval.