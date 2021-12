Knauw voor korfballers Groen Geel in strijd om kampioenspoule

Groen Geel heeft vanavond thuis met 24-22 verloren van concurrent DOS'46. Na een sterke beginfase liepen de korfballers uit Wormer in de tweede helft steeds achter de feiten aan. Door de nederlaag moet Groen Geel in de achtervolging voor plaatsing voor de kampioenspoule in de Korfbal League.

Aanvoerster Lisanne de Bruin scoorde in de openingsfase vier keer, waardoor de Noord-Hollanders een voorsprong namen van vier punten (8-4). Vanaf dat moment kwam de klad erin en daardoor konden de bezoekers uit Nijeveen terugkomen in de wedstrijd. DOS'46 pakte zelfs zes punten achter elkaar om Groen Geel op achterstand te zetten.

Gat te laat gedicht

Halverwege was het verschil drie in het nadeel van de thuisploeg: 12-15. Dat was ook terecht, want DOS'46 kwam tot meer schoten dan Groen Geel (72 om 53). Na rust werd het verschil snel zes, waarna de ploeg uit Wormer bijna een verloren wedstrijd speelde.

In de slotfase leek er nog even een gelijkspel in te zitten, maar bij 22-23 scoorde DOS'46. Dat bleek ook het laatste wapenfeit van de wedstrijd te zijn. Bij Groen Geel waren Scott de Decker en De Bruin met vijf en vier doelpunten de topscorers.