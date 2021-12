Taakstraf voor man die inreed op nieuwe vriend van ex in Amsterdam-Noord

De 48-jarige man reed met zijn auto naar het huis van de nieuwe vriend na een uit de hand gelopen situatie. Toen hij de nieuwe vriend naast diens geparkeerde auto zag staan, drukte hij het gaspedaal in. Het slachtoffer werd hierdoor gelanceerd en liep hierdoor ernstige kneuzingen aan zijn kuit en knie op. Het is nog steeds niet zeker of de man volledig zal herstellen.

'Per ongeluk'

Voor de rechtbank verklaarde de 48-jarige dat hij het gaspedaal per ongeluk had ingedrukt. De rechtbank geloofde zijn verhaal niet omdat getuigen hebben verklaard dat ze zagen dat de man hard aan kwam rijden. Het rijgedrag was dus bewust, oordeelde de rechter. Die oordeelde verder nog dat de man een schadevergoeding van ruim 4.000 euro moet betalen. De man werd wél vrijgesproken van opsluiting van zijn vriendin in de badkamer, omdat hiervoor het bewijs ontbreekt.