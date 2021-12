Wat zeggen de cijfertjes? Ajax won altijd op 12 december, AZ nog nooit

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de zestiende speelronde in de eredivisie. Morgen staat de Noord-Hollandse clash tussen Ajax en AZ op het menu. In slechts 7 procent van de gevallen namen de Alkmaarders de punten mee uit Amsterdam.

Snelle goals bij Ajax-AZ:

Het is beide ploegen al meerdere keren gelukt om snel op voorsprong te komen tijdens Ajax-AZ. De thuisploeg scoorde vier keer binnen vijf minuten. De doelpuntenmakers: John Bosman, Demy de Zeeuw, Siem de Jong en Donny van de Beek. AZ kreeg dat zelfs vijf keer voor elkaar in Amsterdam. Kees Kist, Kenneth Perez (twee keer), Ari en Myron Boadu zorgden direct voor 0-1.

Ajax al even zonder tegendoelpunt:

In de afgelopen zeven competitiewedstrijden kreeg Ajax geen tegengoal. De Amsterdammers hebben sowieso pas twee tegendoelpunten gekregen in de eredivisie (tegen FC Twente en FC Utrecht) dit seizoen. PSV heeft het record in handen met twaalf opeenvolgende duels 'de nul'. Het clubrecord van Ajax staat op elf wedstrijden.

12 december in het voordeel van Ajax:

Ajax speelde negen keer eerder op 12 december en de recordkampioen won al die negen duels. Voor AZ is het juist geen fijne datum, want de Alkmaarders wonnen in vijf pogingen nog nooit op 12 december.

Vorig seizoen:

De wedstrijd van vorig seizoen was een speciale. Op 25 april van dit jaar waren er voor het eerst sinds september 2020 weer fans welkom in het stadion. 7.500 toeschouwers zagen Ajax officieus kampioen worden tegen AZ door twee doelpunten van Davy Klaassen: 2-0.

Historie:

Op basis van de geschiedenis is Ajax de grote favoriet morgen. Van de 43 eerdere competitieduels in Amsterdam wist AZ slechts drie keer te winnen (in 1980, 2015 en 2020). De thuisploeg pakte 34 keer de drie punten en zes keer eindigde het in een gelijkspel.

Ajax - AZ begint morgenmiddag om 16.45 uur. Flitsen van de wedstrijd zijn te horen in NH Sport op NH Radio.