Kerstmannen op de motor halen geld op voor zieke kinderen: "Al tien duizend euro opgehaald"

Vanmorgen verzamelden tientallen kerstmannen zich op de Kleine Dam in De Rijp. De wit-bebaarde mannen en vrouwen kwamen allen aangereden op de motor, om deel te nemen aan de tweede editie van 'Santa Claus is coming to town'. Met de toertocht, die dwars door Noord-Holland gaat, halen ze geld op voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, dat kinderen met kanker behandeld.

Verdeeld over twee groepen reden vandaag zo'n vijftig kerstmannen op de motor door Noord-Holland, om zo geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum - Tom de Vos

Mede organisator Minko van Es is trots dat de toertocht ook dit jaar weer doorgaat. "Het is heel belangrijk om aandacht te vragen voor het Prinses Maxima Centrum." Dit is een kinderziekenhuis dat gespecialiseerd is in kinderoncologie. Eigenlijk zou Van Es samen met zijn maat Arno van Kampen de toertocht leiden, maar vanwege een eerdere valpartij met de motor, was het voor Van Kampen niet mogelijk om vandaag deel te nemen.



Tekst gaat verder onder video:

De kerstmannenpakken van de motorrijders vielen vanmorgen erg op. - NH Nieuws

Inzamelen Vorig jaar haalden ze 13.222 euro op met de actie, dit jaar hoopt Van Es minimaal 20.000 euro bij elkaar te sprokkelen. "We zitten nu bijna op 10.000 euro", vertelt Van Es, die in zijn kerstmannenbaard kleurrijke lichtjes heeft hangen. "We hopen de twintig aan te tikken." De groep van zo'n vijftig motorrijders is vanwege de strenge coronamaatregelen verspreid over twee locaties. "Wij starten hier in De Rijp", vervolgt Van Es. "En een andere groep motorrijders start in Heerhugowaard." Met het uitdelen van flyers tijdens de tourtocht en een hoop kabaal van de motoren, hoopt Van Es dat mensen gaan doneren. "We moeten gewoon opvallen."

De route van de tourtocht is 116 kilometer en duurt zo'n drie uur. - Minko van Es

Route De route van de toertocht is in totaal 116 kilometer en gaat onder andere langs Heerhugowaard, Alkmaar, Abbekerk en Hoorn. Voor Thomas, die vader is van een zoon, is het een beladen dag. "Wij zijn hier voor mijn zoontje. Hij heeft lymfklierkanker", vertelt hij aan NH Nieuws/WEEFF. De vader rijdt samen met zijn familie achter de stoet motoren aan. "Via het Prinses Maxima Centrum zijn wij in contact gekomen met de actie. Het is de eerste keer dat wij hier zijn, maar er gaan nog vele keren volgen, want het is echt een heel mooi initiatief."