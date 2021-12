Storing voorbij, coronatest online inplannen kan weer bij GGD

Vanwege een storing was het vanmiddag urenlang niet mogelijk om via de website van de GGD een coronatest in te plannen. Ook kon er via de website geen afspraak voor een vaccinatie gemaakt worden. Inmiddels is de storing verholpen.

Dat laat de GGD weten via Twitter. De oorzaak is een storing. Wie vanochtend of gisteren een test heeft gedaan en de uitslag wilde zien kon dat door dezelfde storing ook niet. Telefonisch een afspraak maken kon wel.

Een paar weken geleden was het ook een aantal dagen onmogelijk of moeilijk om een testafspraak online te maken. Dat kwam toen ook door technische problemen. Wethouder Simone Kukenheim benadrukte toen dat Amsterdammers in meerdere teststraten ook zonder afspraak kunnen komen.