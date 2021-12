Popcorn als ontbijt: door avondlockdown al om zes uur 's ochtends naar de bios

Buiten is het nog koud en donker, maar de eerste bezoekers stappen vanochtend iets over zessen met een grote glimlach een bioscoop in Haarlem binnen. Vanwege de coronamaatregelen moeten bioscopen al om vijf uur 's middags de deuren sluiten. Deze bioscoop in Haarlem heeft een oplossing: ze openden vanochtend om zes uur de deuren.

"Er zijn hier enthousiaste medewerkers die eigenlijk meteen reageerden op de oproep", zegt Laura Kramen van Pathé. "Ze vinden het leuk en sfeervol. Natuurlijk drinken we een kopje en maken we er iets leuks van."

Voor het personeel is het wel even wennen om zo vroeg op te staan. Normaal zijn de avonden de piekuren. Toch hadden ze geen moeite om voor deze ene keer genoeg personeel te vinden.

Wie het ook zeker leuk vindt, is Ricardo Govers. Hij is een van de eersten die door de schuifdeuren naar binnenstapt en wordt hartelijk ontvangen om nog voor het ochtendgloren voor het witte doek te gaan zitten. "Ik wilde heel graag naar The Matrix", zegt Govers. "Zo vroeg naar de bioscoop kunnen, dat beleef ik graag eens. Ik ben namelijk echt een ochtendmens."

Wie nieuwsgierig naar binnen stappen zijn moeder en zoon, Rosalinde Huitenbos en Floris Brolsma. Met twee bananen in de jaszak laten zij hun kaartjes scannen. "We hebben ontbijt meegenomen", zegt Floris. "Je moet toch iets eten."

Ricardo is dan weer vergeten om ontbijt mee te nemen. “Ik vergeet altijd te ontbijten in de ochtend. Gelukkig kan ik een bak popcorn kopen en dat hoort ook wel een beetje bij de film. Dat maakt het gezellig.”

Verjaardag

Naast The Matrix en Harry Potter and the Philosopher’s Stone worden er ook nieuwere films zoals House of Gucci en de kinderfilm Encanto gedraaid.

Ondanks The Matrix een van de lievelingfilms van Huib is, heeft hij er toch voor gekozen om zijn vriendin Sjaan naar House of Gucci mee te nemen. “Toen ik in 1999 The Matrix zag, was ik daar he-le-maal weg van. Ik had dan ook graag naar die film gegaan, maar dan had ik zeker niet mijn vriendin niet mee kunnen nemen."

Dit bioscoopbezoek is een verrassing voor zijn vriendin die dit weekend jarig is. "Toen ik hoorde dat we zo vroeg op moesten, had ik helemaal geen zin. Ik wilde eigenlijk helemaal niet mijn bed uit", reageert Sjaan die in de modewereld werkt. "Maar toen ik zag dat we naar deze film gingen, kreeg ik er zin in. Huib is toch wel lief", zegt ze lachend.

Eens, maar nooit meer

"Zo ontzettend vroeg de deuren openen is wel eenmalig", lacht Laura van Pathé. "Maar we zijn wel van plan om ook andere dagen veel vroeger open te gaan dan normaal. Het idee is om volgende week een aantal dagen om halfacht de deuren te openen zodat bezoekers de nieuwe Spiderman-film kunnen komen kijken. Zo hopen we de mensen de gelegenheid te kunnen geven om toch de film komen te bekijken."