Zaans politica doet mee aan NK Online Debatteren: "Harder werken dan in gewoon debat"

We spreken elkaar steeds vaker online en daarom kan het NK Debatteren ook best online, vindt De Nederlandse Debatclub. Stephanie Onclin van de lokale VVD in Zaanstad werd vorige editie derde en is nu weer uitgenodigd. Ze ziet het als een goede voorbereiding in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. “Ik doe mee om mijn plek te verdedigen, maar ook om feedback te krijgen.”

Vroeg in de ochtend zit Onclin al klaar voor de stelling die één uur voor het debat in haar mail verschijnt. Op die manier hebben de kandidaten slechts korte tijd om zich voor te bereiden. Bij de debatsport gaat het meer om de argumenten dan om de eigen meningen van de kandidaten. Het kan dus zomaar gebeuren dat je een stelling moet verdedigen waar je het zelf helemaal niet mee eens bent. Dat gebeurt Onclin vandaag ook.

"Het was zeker spannend", lacht ze na afloop. "Ik ben als politicus natuurlijk gewend dat je iets verdedigt waar je in gelooft, dan gaat zo'n debat toch makkelijker en natuurlijker. Dus ik moest iets harder werken dan in een gewoon debat."

Feedback

Onclin gaat in maart als lijsttrekker de verkiezingen in voor de VVD in Zaanstad. Ze zegt dat je als politicus niet vaak feedback krijgt op de manier waarop je debatteert. Dan is zo'n wedstrijd wel fijn. "Ik doe mee om mijn derde plek van vorig jaar te verdedigen, maar ook om feedback te krijgen. Ik geloof erg in het creëren van je eigen weerstand, je leert het best en het snelst door op te zoeken waar je niet goed in bent. Zo'n rapport van een jury die me niet kent en me dus objectief bekijkt, vind ik een cadeautje."

Finale

Helemaal tevreden over het verloop van het debat is ze niet, maar de voorzitter dacht daar anders over en noemde het één van de betere die hij tot nu toe voorbij had zien komen. Het blijft nog even spannend voor Onclin: vrijdag 17 december hoort ze of ze is doorgedrongen tot de finale die dezelfde dag gehouden wordt.