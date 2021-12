Amstelveens raadslid reageert op 'maffia-connectie': "Politieke karaktermoord"

D66-raadslid van Amstelveen Tawros Aslanjan reageert ontsteld op de gesuggereerde mogelijke banden tussen hem en een maffiakopstuk uit Italië. Hij runt twee ondernemingen met de zoon van de veroordeelde crimineel Alduino G. (59) en politiebronnen stellen tegen het Algemeen Dagblad 'zorgen te hebben over die connectie'. "Dit is politieke karaktermoord."

In februari werd hij in Brazilië gearresteerd en rond die tijd is ook inval geweest in een woning van hem in Amsterdam. Daar werden vuurwapens aangetroffen. Van zijn zoon D.G is recent een woning in Amstelveen in beslag genomen : dit zou deels gefinancierd zijn door zijn vader.

Hij wordt daar, schrijft het Algemeen Dagblad, gerekend tot de Sacra Corona Unita (SCU), de kleinste maffiastad uit de hak van de laars die het land geografisch vormt. Hij heeft in Amsterdam meerdere restaurants gehad en vormde daarmee een 'maffiasteunpunt' voor leden van de SCU in onze hoofdstad.

Aslanjan vertelt dat hij en zijn jeugdvriend D. G. (31) in twee Amstelveense bedrijven aandeelhouder en uitvoerder zijn, maar er absoluut geen sprake is van inmenging van zijn vader Alduino G. Tegen hem loopt op dit moment in Italië een groot strafrechtelijk onderzoek.

"Er is geen Italiaanse transactie geweest naar mij: er is geen betrokkenheid tussen mijn bedrijf en die hele man "

Daarop reageert Aslanjan: "Ik heb daar niets mee te maken, dat is een privékwestie van D.G., iets binnen zijn familie waar ik niets over weet. Ik ben geen verdachte en er loopt naar mij geen onderzoek, er is geen geldtransactie vanuit Italië geweest of zo: er is geen betrokkenheid tussen mijn bedrijf en die hele man."

De enige feiten die naar Aslanjans mening in het artikel staan is dat hij bevriend is en onderneemt met M. G. en lid is van de gemeenteraad van Amstelveen. Hij vreest dat het artikel zeer schadelijk is voor zijn zijn carrière als politicus.

"Terwijl ik al jaren keihard werk voor deze gemeente. Die journalist schrijft allerlei zaken op die erg suggestief zijn en mij persoonlijk raken. Beeldvorming in de politiek is essentieel."

Maar als Aslanjan zich zo bewust is van het belang van een goed en schoon imago in de politiek, waarom is hij dan met al zijn kennis over de achtergrond van zijn beste vriend ooit zakelijk met hem in zee gegaan? “Omdat ik hem ken als een lief en aardig persoon, mijn vriend."

Reactie journalist Algemeen Dagblad

De journalist van het Algemeen Dagblad is ook om een reactie gevraagd. "Ik heb zorgvuldige journalistiek bedreven en dat de consequenties daarvan soms niet leuk zijn is evident. In het voortraject van de publicatie van dit artikel is er een zorgvuldige communicatie geweest. Wij hebben dit ook met onze eigen juridische afdeling besproken alle belangen zorgvuldig afgewogen."