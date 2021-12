'Zoon Italiaans maffiakopstuk runt bedrijf samen met Amstelveens raadslid'

Amstelveens D66-raadslid Tawros Aslanjan runt samen met de zoon van Italiaans maffiakopstuk Alduino G. (59) een onderneming in de stad. Er zouden binnen de politie zorgen zijn over die connectie tussen het raadslid en de zoon van de mafioso, die in februari in Brazilië is gearresteerd.

Dat schrijft het AD vanochtend. Over de zakelijke banden tussen de maffia-zoon en het gemeenteraadslid is een rapport opgesteld dat zou circuleren bij het Openbaar Ministerie, de politie, Rijksrecherche en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), dat onderzoek doet naar banden tussen de onder- en bovenwereld.

Eind november werd het appartement van de zoon van Alduino G., door de krant aangeduid als D. G., in Amstelveen beslag genomen. Dit zou deels gefinancierd zijn door die vader. Het beslag op de woning is gedaan op verzoek van justitie in het Zuid-Italiaanse Lecce, waar een groot strafrechtelijk onderzoek loopt tegen hem.

Rondom de arrestatie van Alduino G. begin dit jaar in Brazilië is ook een inval geweest in een woning van hem in Amsterdam. Daar nam de politie naar verluidt twee vuurwapens in beslag.

'Naiviteit of vooropgezet doel'

De connectie tussen zijn zoon en raadslid Aslanjan baart rechercheurs van de Amsterdamse politie, die connectie hebben onderzocht, zorgen, stellen zij tegen AD. D. G. en Aslanjan zijn jeugdvrienden en gezamenlijk aandeelhouder in meerdere bedrijven. Welke zorgen dit precies zijn, wordt niet duidelijk.

Wel zeggen ze: "Het contact kan uit naïviteit zijn ontstaan, maar ook met een vooropgezet doel zijn geweest", zeggen zij tegen AD.