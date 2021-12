Gemeenteraad Aalsmeer stemt in met nieuwe samenwerking Amstelveen

Met de hernieuwde samenwerking is onder meer afgesproken dat er in Aalsmeer zelf weer een ambtelijke kernorganisatie komt, waardoor betere grip en sturing mogelijk is, stelt de gemeente. Voor bewoners en ondernemers is bereikt dat alle loketfuncties voor dienstverlening vanaf 2022 weer gewoon in het raadhuis van Aalsmeer beschikbaar zijn.

Toename kosten

Aalsmeer en Amstelveen begonnen jaren geleden een ambtelijke samenwerking. Maar door die samenwerking namen de kosten voor Aalsmeer toe. Ook konden bewoners en ondernemers voor veel zaken niet langer in het raadhuis van Aalsmeer terecht, maar moesten daarvoor naar Amstelveen.

De toename van kosten waar de gemeenteraad van Aalsmeer geen grip op had, was voor alle partijen reden om in oktober 2019 een spoedvergadering bijeen te roepen om de kwestie te bespreken. Er is toen besloten om te onderzoeken of de samenwerking met Amstelveen verbeterd kon worden of wellicht beëindigd moest worden.

Besluit Amstelveen

Op 15 december 2021 ligt het voorstel ook ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van Amstelveen. Pas daarna wordt de samenwerking officieel van kracht.