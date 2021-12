Verlengt Wim Jonk contract bij FC Volendam? "We zijn niet met elkaar getrouwd"

Halverwege de competitie staat Wim Jonk met FC Volendam bovenaan in de eerste divisie. Sinds zijn aanstelling zette de Volendammer met eigen mensen - met succes- de club naar zijn hand. Nu bekend is dat Ruben Jongkind toetreedt tot de directie van de FC ligt een langer verblijf van Jonk voor de hand. "We zijn niet met elkaar getrouwd", reageert de trainer na de 3-2 zege op Jong PSV.

Wim Jonk gaat in de winterstop met FC Volendam praten - NH Sport/Edward Dekker

FC Volendam had de eerste helft geen kind aan Jong PSV. En nadat Ibrahim el Kadiri kort na rust de 3-0 in de bovenhoek schoot leek de wedstrijd beslist. De kleine buitenspeler stond amper zes minuten in het veld als vervanger van Martijn Kaars. Tekst gaat verder onder de video.

Quote "Dat ik zo'n goaltje mag meepikken, is fijn ja" FC Volendam-speler Ibrahim el Kadiri

Ibrahim el Kadiri scoorde op schitterende wijze de 3-0 - NH Sport/Edward Dekker

Waar El Kadiri aan het begin van het seizoen telkens het vertrouwen van Jonk genoot, is hij zijn basisplek gaandeweg kwijt geraakt. De laatste weken krijgt Martijn Kaars de voorkeur op de vleugel. "Kaars heeft andere kwaliteiten, maar ik kijk per wedstrijd wat nodig is", aldus Jonk. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk over Ibrahim el Kadiri - NH Sport/Edward Dekker

Quote "Soms zoekt Ibi de moeilijke combinatie en lijdt hij balverlies, maar van fouten word je beter" FC Volendam-trainer Wim JONK

Jonk heeft El Kadiri, die bij FC Volendam een contract tot 2024 heeft, uitgelegd wat hij nog kan verbeteren. Vooral in balbezit moet het beter, vertelt de 19-jarige vleugelspits. "Ik probeer op de juiste momenten één tegen één te gaan." Tekst gaat verder onder de video.

Ibrahim el Kadiri weet dat het beter moet - NH Sport/Edward Dekker

Vrijdag sluit FC Volendam het kalenderjaar af met de uitwedstrijd tegen Almere City FC. Uiteraard is die wedstrijd live te volgen op NH Radio.