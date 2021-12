Neuzenexpert Caro Verbeek: 'Die van Amalia wijst omhoog: een echte prinsessenneus'

Duizenden jaren lang moest je een grote neus hebben of je zo laten afbeelden, wilde je laten weten dat je status en macht had, vertelt Verbeek in de Lunchroom-podcast van NH Radio. "Als je een leider was, kon je echt niet aankomen met een kleine neus", zegt ze.

Hoe zit het dan met de toekomstige koningin van ons land, de 18-jarige Amalia? Een prachtige neus heeft zij, vindt Verbeek. Het is dan wel geen adellijke neus, want die zijn lang en scherp en die steken uit. Maar Amalia heeft wat in de 19e eeuw een 'celestial' werd genoemd, legt de neuzenexpert uit. "Hij wijst een beetje naar de hemel en dat wordt tegenwoordig ook wel een prinsessenneus genoemd, dus dat is wel heel toepasselijk."

"Ik heb Darwins neus goed bekeken", vertelt Verbeek. "En volgens de ideeën van die tijd was het er één van een man die niet doortastend was." Gelukkig draaide de kapitein bij en mocht Darwin toch meevaren. "Stel je voor dat om zo'n futiliteit de wetenschap er anders uit had gezien", zegt Verbeek.

Verbeeks boek is niet alleen een kijkje in de geschiedenis van de neus, maar ook een hart onder de riem van iedereen die niet blij is met de eigen neus. Zelf heeft de historicus ook het nodige te verduren gehad met haar 'exemplaar', vertelt ze. Die is 'redelijk aanzienlijk, vrij lang en steekt ook best wel uit'. Ze heeft overwogen om daar iets aan te laten doen, maar nu staat in haar boek een selfie, van de zijkant, en wil ze juist laten zien dat elke neus mooi kan zijn. "Wees trots op je neus", is haar boodschap.

