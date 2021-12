Twee gewonden bij steekpartij op plein in Haarlem

Het geweld vond rond 16.30 uur plaats op het Teylerplein, waar sportvelden en een speeltuintje liggen. Na de steekpartij ging de politie op zoek naar sporen, door onder meer met een hond de omgeving uit te kammen.

Of het sporenonderzoek iets heeft opgeleverd, is niet bekend. Wel is duidelijk dat er nog geen verdachten zijn opgepakt. Passanten of omwonenden die getuige zijn geweest of relevant camerabeeld hebben, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.